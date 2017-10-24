В Приморье продолжают гибнуть люди из-за пьяных «лихачей»

За минувшую неделю к ответственности привлечены 330 водителей

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

С начала года сотрудники полиции привлекли к ответственности 5724 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 5054 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования. 712 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители будут привлечены к уголовной ответственности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Так, за минувшую неделю сотрудники Госавтоинспекции Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 330 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. ДТП с участием нетрезвых водителей зарегистрированы в городах Уссурийск, Большой Камень, а также Партизанском районе. В результате автоаварий 1 человек погиб, 3 – получили травмы различной степени тяжести.