В Приморье пропал мужчина, страдающий расстройством памяти

Родственники и близкие просят помощи в установлении местонахождения

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивают мужчину, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpskontrol_125ru.

Чикичев Алексей, 1986 года рождения, 22 октября в 6:00 часов утра вышел из дома во Владивостоке гулять с собакой мелкой породы по кличке Кнопа, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 165-170 см., плотного телосложения, глаза голубые, волос светло-русый.

Был одет: джинсы светло-синие, кофта синего цвета с рукавами белого цвета и надписью «R3», черная жилетка, черные ботинки., черная кепка

Особые приметы: на обеих руках, на запястьях шрамы, на левом плече татуировка «Чикичев». СТРАДАЕТ РАССТРОЙСТВОМ ПАМЯТИ! МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЗОРИЕНТИРОВАН!

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Алексея, просим позвонить по телефонам:

8 (4232) 49 – 09 – 24 – ОП №3 УМВД России по г. Владивостоку или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры

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