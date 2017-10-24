В Приморье при ДТП с участием такси за 2017 год пострадало 80 человек

Сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

В Приморье сотрудники ГИБДД проводят оперативно-профилактическую операцию «Такси», основные цели и задачи мероприятия – выявление и пресечение правонарушений в сфере пассажирских перевозок, незаконного использования атрибутики такси, а также соблюдения водителями указанной категории транспортных средств Правил дорожного движения Российской Федерации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГИБДД по Приморскому краю.

В первый день профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД выявили и привлекли к административной ответственности 87 водителей такси, наибольшее число нарушителей работают на территории г.Владивостока и Уссурийского городского округа.

Места скопления автомобилей такси автоинспекторы проверяют во всех городах и районах Приморского края. Особенно сотрудников ГИБДД интересует наличие путевых листов, техническое состояние автомобиля, а также разрешение на осуществление пассажирских перевозок.

По данным Госавтоинспекции Приморского края с начала года по вине водителей такси в регионе зарегистрировано 69 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 80 человек получили травмы различной степени тяжести.