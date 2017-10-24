Фотовыставка «Хрустальный мир» объединила детей с разными возможностями

Для гостей в этот день подготовили интересную и запоминающуюся развлекательную программу

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

В Музее города (ул. Петра Великого, 6) продолжает работать фотовыставка «Хрустальный мир», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На снимках приморских фотографов запечатлены дети, которые минувшим летом стали участниками разнообразных мастер-классов, проводимых администрацией города Владивостока в рамках одноименного социального проекта.

В минувшую субботу, 21 октября, состоялась торжественная церемония открытия выставки. В мероприятии приняли участие десятки детей с различными возможностями здоровья. Поприветствовала участников фотовыставки заместитель начальника отдела реализации программных мероприятий администрации города Оксана Гоголева.

«В рамках программы «Доступная среда» в этом году мы провели полюбившийся вам социальный проект «Хрустальный мир». От имени администрации города и от себя лично хочу поблагодарить ребят и их родителей за участие в мастер-классах и экскурсиях, – подчеркнула Оксана Гоголева. – Хочу пожелать вам хорошего настроения и дальнейших успехов во всех начинаниях».

Для гостей в этот день подготовили интересную и запоминающуюся развлекательную программу.

Напомним, что на выставке представлены работы приморских фотографов Евгения Карпова, Евгения Кокурина, Инны Корнеевой и Жанны Беляевой.

Последним днём работы выставки станет предстоящее воскресенье, 29 октября. Вход свободный.