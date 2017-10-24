В Приморье горит 1,5 тысячи гектаров леса

Пожары полыхают в Приморье с начала октября

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Около 1,5 тыс. га леса горит во вторник в восьми районах Приморского края. За сутки положительной динамики по площади пожаров не произошло, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу администрации края. В ликвидации возгораний принимают участие около 200 человек, задействовано более 30 единиц техники.

На сегодняшний день в Приморье действует 13 лесных пожаров в восьми муниципалитетах на площади около 1,5 тыс. га, пять пожаров локализовано. В ликвидации возгораний принимают участие около 200 человек, задействовано более 30 единиц техники.

Главной причиной пожаров в департаменте лесного хозяйства региона называют человеческий фактор. Только за прошедшие сутки пожарные подразделения выезжали 29 раз на тушение поджогов травы, которые в восьми случаях переросли в пожары.

Пожары полыхают в Приморье с начала октября. С 12 октября на территории края действует особый противопожарный режим, который предполагает полный запрет на разжигания огня в лесах. По данным МЧС, с начала октября в крае оштрафованы 98 человек за разведение костров в лесах и палы травы. Сумма штрафов только за последние 10 дней составила почти 90 тыс. рублей.