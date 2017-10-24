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Фоторепортажи

Еще один океанский «гигант» зашёл во Владивосток

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Анастасия Дубровина, РИА VladNews Фото: Анастасия Дубровина, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

По просьбе южнокорейского туроператора, внеплановый заход совершил пассажирский лайнер «Costa Neoromantica» сегодня утром, 24 октября, сообщает корреспондент  РИА VladNews.  На борту туристы из разных стран Азии и Европы.

Во Владивостоке гости пробудут более суток, посетят памятные исторические и культурные места города. По плану лайнер отойдет от причала 25 октября в 16:00. Это 15 туристическое судно в этом году, что является рекордным числом для Владивостока.

На месте событий побывал фотокорреспондент РИА VladNews. 

Автор фоторепортажа: Анастасия Дубровина, РИА VladNews

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