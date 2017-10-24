Авария в Приморье унесла жизнь автолюбителя

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Смертельная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края.

Инцидент случился ночью в районе 14 км автодороги Михайловка-Дальнее. 34-летний водитель автомашины Suzuki Escudo, двигаясь в направлении села Михайловка, в районе 14 км автодороги Михайловка-Дальнее не справился управлением и совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

В результате автоаварии автомобилист получил травмы, не совместимые с жизнью.

Стаж вождения погибшего водителя 16 лет. В текущем году к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался.

Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийные ситуации со смертельным исходом. Назначено проведение ряда экспертиз.

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