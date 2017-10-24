В Приморский сафари-парк доставили двух медвежат

Животные не боятся людей, поэтому им придется жить в неволе

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Новыми постояльцами Приморского сафари-парка стали двое медвежат. Самец и самка, которым девять и десять месяцев, поступили 19 октября из центра реабилитации тигров в поселке Алексеевке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморского сафари-парка.

Медвежата были прикормлены в Амурской области на железнодорожном разъезде «Улагир». Людей юные хищники не боятся, поэтому возвращение их в дикую природу исключено. На данный момент медвежата помещены в карантин. Назвали зверей Миша и Маша.