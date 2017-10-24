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Ученые перечислили факторы развития послеродовой депрессии

Как оказалось, ее появление связано со временем года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Ученые выявили несколько факторов риска развития послеродовой депрессии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. С этим расстройством сталкиваются до 15% рожавших женщин.

Группа ученых проанализировала данные о здоровье 20 169 беременных женщин и выявила несколько распространенных факторов, связанных с риском развития послеродовой депрессии. К ним отнесли продолжительность беременности, сезон рождения ребенка и отсутствие анестезии при родах. Исследователи представят результаты своей работы на ежегодной конференции Американского общества анестезиологов (ASA) в Бостоне.

С послеродовой (постнатальной) депрессией сталкиваются до 15% родивших женщин.

По данным некоторых исследований, схожие симптомы могут проявляться и у молодых отцов. Признаки расстройства не отличаются от проявлений клинической депрессии: пациентки чувствуют себя подавленными, страдают от скачков настроения, испытывают недостаток сил и проблемы с памятью и концентрацией. Причиной развития расстройства считают комбинацию гормональных изменений, стресса, усталости и наследственной склонности к развитию депрессивных состояний.

Авторы нового исследования изучили данные о 20 169 беременных женщинах, родивших в период с июня 2015 года по август 2017 года. Послеродовую депрессию диагностировали у 817 женщин (около 4%).

Ученые выяснили, что депрессия такого типа чаще развивалась, если ребенок рождался летом или осенью. Причины такого соотношения неизвестны. Исследователи предполагают, что в холодное время года близкие проводят больше времени рядом с женщиной и ребенком, поэтому молодая мать ощущает поддержку и меньше устает. Также анализ показал, что риск развития расстройства связан с продолжительностью беременности. Чем раньше состоялись роды, тем выше риск развития депрессии у матери.

В группе риска оказались и женщины с большим индексом массы тела. Исследователи предполагают, что большой вес может быть связан с нарушениями здоровья, которые вызывают дополнительные трудности. Чаще развивается депрессия и у тех женщин, которые отказались от эпидуральной анестезии во время родов. По словам исследователей, боль во время родов становится дополнительным травмирующим фактором.

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