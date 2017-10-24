У кожи обнаружили «память»

Оказалось, что места старых травм заживают в два раза быстрее

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Стволовые клетки кожи сохраняют «память» о прошлых повреждениях и в следующий раз быстрее заживляют раны, но этот же процесс может приводить и к развитию псориаза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Ранения, болезни и другие повреждения кожи запускают воспалительные реакции и целый ряд механизмов, необходимых для восстановления. Ученым из Рокфеллеровского университета удалось показать, что стволовые клетки кожи сохраняют «память» о прошлых воспалениях, что позволяет им в будущем быстрее заживлять повреждения. Статья опубликована в журнале Nature.

Ученые провели эксперименты с лабораторными мышами, обнаружив, что ранки у них заживают более чем вдвое быстрее на тех участках кожи, что уже были повреждены ранее и зажили больше полугода назад (с учетом краткого срока жизни животных этот срок можно сравнить с 15 годами для человека). Более детальные опыты показали, что дело в повышенной активности стволовых клеток, которые, «обученные» прошлой травмой, заметно быстрее мигрируют к повреждению и восстанавливают его.

Авторы выяснили, что первое повреждение делает определенные гены стволовых клеток более чувствительными к сигналам, поступающим при повреждении тканей, что позволяет им быстрее включаться в работу. Среди этих генов стоит упомянуть aim2, белковый продукт которого активизируется в присутствии поврежденной ДНК и играет важную роль в запуске воспаления.

Интересно, что повышенный уровень белка AIM2 отмечается у больных псориазом. В связи с этим исследователи предполагают, что «память» стволовых клеток кожи может играть определенную роль в развитии таких заболеваний, подобно тому как сбои в «памяти» иммунитета могут запускать хроническое воспаление и аутоиммунные заболевания.