Пьяный приморец устроил аварию со смертельным исходом

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Серьезное ДТП произошло в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент случился в вечернее время в районе 12 км автодороги Сокольчи-Валентин. 29-летний водитель автомобиля Toyota Town Ace, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался в направлении поселка Валентин. Не справившись с управлением, мужчина съехал в кювет, после чего, выехав обратно на проезжую часть, совершил опрокидывание микроавтобуса на правый бок. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

В результате автоаварии водитель получил травму головы. Ему назначено амбулаторное лечение.43-летняя пассажирка Тойота Таун Айс скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Установлено, что водитель микроавтобуса обучение на право управления транспортным средством ранее не проходил.. В отношении мужчины составлен ряд административных материалов, в том числе по части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правовнарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством».

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