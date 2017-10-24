В понедельник, 23 октября, два жителя города Уссурийск Приморского края были задержаны по подозрению в краже радиаторов с тепловоза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной полиции. Один из задержанных ранее был судим за совершение имущественного преступления. В настоящее время сумма ущерба устанавливается, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Два приморца украли радиаторы с тепловоза
Подозреваемые задержаны, проводится проверкаВладивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.
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