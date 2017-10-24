За последний месяц в Приморье оштрафовали практически 100 поджигателей

Сумма штрафов с начала года составила более 1,5 миллиона рублей

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

С начала октября в Приморском крае оштрафованы 98 человек за разведение костров в лесах и палы травы. Сумма штрафов только за последние 10 дней составила почти 90 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Так, с начала года проведено более 11 тысяч патрулирований и рейдов в лесах по соблюдению противопожарных мер, в ходе которых оштрафовано 965 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила более 1,5 миллиона рублей.

Стоит отметить, что с 10 по 22 октября привлечены к ответственности 67 человек на сумму почти 90 тысяч рублей.

По информации УМВД России по Приморскому краю, в этом году возбуждено 19 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений, по которым сейчас ведутся следственные действия – фигурантам грозят реальные сроки наказания.

Специалисты отмечают, что большинство природных пожаров возникают именно по вине человека. Так, с начала года пожарные подразделения более четырёх тысяч раз выезжали на тушение палов травы.

«Не всегда удаётся остановить пал, и тогда он перерастает в пожар. Только за прошедшие сутки пожарные подразделения выезжали 29 раз, возникло восемь новых пожаров, потушено два очага возгораний», – отметили в департаменте лесного хозяйства Приморского края.

По информации ведомства, на сегодняшний день в Приморье действует 13 лесных пожаров в восьми муниципалитетах на площади около 1,5 тысяч гектаров, пять пожаров локализовано. В ликвидации возгораний принимают участие около 200 человек, задействовано более 30 единиц техники.

Напомним, по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введён особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

Руководителям городов и районов рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованный полос. ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним.

Врио Губернатора поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность. Максимальное наказание по статьям Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса РФ предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до 10 лет.