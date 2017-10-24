На улице Всеволода Сибирцева во Владивостоке проведут работы по водоотведению

«Безопасные и качественные дороги»

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

По поручению администрации Владивостока подрядная организация ООО «Строй Сити» устранит выход поверхностных вод с улицы Всеволода Сибирцева на лестницу в районе фуникулера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В ходе выездного совещания специалистов мэрии и подрядной организации принято решение выполнить на данном участке ограждение из бортовых камней и благоустройство территории. Как отметили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, это позволит предотвратить подтопление лестницы в дождливую погоду. Завершить работы планируется до конца октября.

Напомним, что работы по ремонту улицы Всеволода Сибирцева проводятся в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчики завершили комплекс основных ремонтных работ: заменили слабый грунт, уложили три слоя дорожного покрытия, восстановили люки и решётки инженерных сетей, а также пешеходную зону на протяжении всей улицы. В настоящее время на объекте ведутся работы по нанесению дорожной разметки, а также устранение замечаний.