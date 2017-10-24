Глава Приморья отправился с рабочим визитом Дальнереченск

Андрей Тарасенко встретится с главой муниципалитета, депутатами и староверами

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сегодня, 24 октября, посетит с рабочим визитом Дальнереченск, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрации края.

Во время поездки в муниципалитет глава региона планирует осмотреть строящееся здание аэровокзала, посетить центральную городскую больницу, лицей, центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, врио Губернатора намерен встретиться с депутатами Дальнереченского городского округа, провести двустороннюю встречу с главой муниципалитета, а также побывать в гостях у староверов в селе Любитовка.

Отметим, на прошлой неделе глава региона посетил с рабочим визитом Пожарский муниципальный район.