Еще один океанский «гигант» зашёл во Владивосток 10:37, 24 октября Еще один океанский «гигант» зашёл во Владивосток (Фото)
В Приморье расследуют смерть в море 09:36, 24 октября В Приморье расследуют смерть в море
Пьяная компания протаранила внедорожник во Владивостоке 09:24, 24 октября Пьяная компания протаранила внедорожник во Владивостоке (Фото)
Новостная лента
Октябрь, 24 вторник
10:41
Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено
10:41
Полиция ищет человека, обстрелявшего депутата в Лучегорске Эксклюзив
10:41
​Владивостокский завод, оказавшийся под угрозой закрытия, продолжит работу
10:38
На улице Всеволода Сибирцева во Владивостоке проведут работы по водоотведению
10:37
Еще один океанский «гигант» зашёл во Владивосток Фото
10:26
Глава Приморья отправился с рабочим визитом Дальнереченск
10:12
Наркосбытчик предстанет перед судом в Приморье
10:00
Приморский таможенник ответит за крупную взятку
09:48
За сутки в Приморье потушили 20 пожаров
09:36
В Приморье расследуют смерть в море
09:24
Пьяная компания протаранила внедорожник во Владивостоке Фото
09:11
Приморец обокрал соседа по купе
08:55
​ Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 24 октября
08:45
Четыре авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени
08:38
Часть Владивостока останется без света сегодня, 24 октября Адреса
08:35
Во Владивостоке сегодня потеплеет до +12°С
08:28
Во Владивостоке стартовал отопительный сезон
07:23
Гороскоп на 24 октября
06:10
Водитель автобуса во Владивостоке оштрафован за шестиминутный простой на остановке
05:35
Спортсмены из Владивостока взяли первое командное место на международном турнире по джиу-джитсу Фото
04:20
Школьников Владивостока учат танцевать хип-хоп
03:38
Совет многодетных родителей Владивостока отпразднует своё пятилетие
02:08
В России предлагают ввести минимальные цены на парфюмерию
01:26
Ученые подсчитали вероятность падения метеорита на человека‍
00:14
Владивостокцев приглашают на общегородскую акцию «Мы за активное долголетие!»
Октябрь, 23 понедельник
23:01
Во Владивостоке состоится награждение победителей конкурса «Доступная среда»
22:28
Во Владивостоке сбили пешехода Эксклюзив
21:05
Из-за тайфуна LAN эвакуированы жители префектуры Фукусима в Японии
20:21
В Приморье расскрыто убийство 10-летней давности
19:20
Творческая встреча с заслуженной артисткой России Ларисой Белобровой пройдёт во Владивостоке
18:30
Завтра в Приморье потеплеет
18:02
В ноябре во Владивостоке начнутся бесплатные познавательные занятия для дачников
17:50
Во Владивостоке произошло лобовое столкновение Эксклюзив
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4221 (160) от 24 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Луч» остался в зоне вылета
Капремонт: когда по долгам не надо платить
В городе высаживают тюльпаны
На погосте деньги лучше не хранить
Не учением единым…
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Наркосбытчик предстанет перед судом в Приморье

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

В Приморье окончено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в сбыте крупной партии наркотических средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали наркосбытчика с поличным.

Установлено, что 21-летний житель села Люблино собрал верхушечные части дикорастущей конопли и незаконно изготовил раствор наркотического средства масла каннабиса (гашишного масла). Обвиняемый договорился с покупателем об обмене наркотического средства на мотоцикл.

Сотрудники отдела по контрою за оборотом наркотиков задержали злоумышленника в момент передачи рюкзака с канистрами, в которых находилось наркотическое средство.

Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество является раствором наркотического средства масла каннабиса (гашишного масла) общей массой более четырех килограммов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере».

В ходе следствия доказана причастность обвиняемого к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Похожие новости
Приморский таможенник ответит за крупную взятку
10:00, 24 октября 2017 Приморский таможенник ответит за крупную взятку

Бездействие по службе стоило предпринимательнице 176 тысяч рублей

За сутки в Приморье потушили 20 пожаров
09:48, 24 октября 2017 За сутки в Приморье потушили 20 пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

В Приморье расследуют смерть в море
09:36, 24 октября 2017 В Приморье расследуют смерть в море

Два человека погибли при затоплении моторной лодки

Пьяная компания протаранила внедорожник во Владивостоке
09:24, 24 октября 2017 Пьяная компания протаранила внедорожник во Владивостоке

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются

Приморец обокрал соседа по купе
09:11, 24 октября 2017 Приморец обокрал соседа по купе

Мужчина был огорчен после того, как работодатель не выплатил ему зарплату

Во Владивостоке сбили пешехода
22:28, 23 октября 2017 Во Владивостоке сбили пешехода

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

В Приморье расскрыто убийство 10-летней давности
20:21, 23 октября 2017 В Приморье расскрыто убийство 10-летней давности

Пока неизвестно, какое именно наказание ждёт подсудимых