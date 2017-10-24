Наркосбытчик предстанет перед судом в Приморье

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

В Приморье окончено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в сбыте крупной партии наркотических средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали наркосбытчика с поличным.

Установлено, что 21-летний житель села Люблино собрал верхушечные части дикорастущей конопли и незаконно изготовил раствор наркотического средства масла каннабиса (гашишного масла). Обвиняемый договорился с покупателем об обмене наркотического средства на мотоцикл.

Сотрудники отдела по контрою за оборотом наркотиков задержали злоумышленника в момент передачи рюкзака с канистрами, в которых находилось наркотическое средство.

Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество является раствором наркотического средства масла каннабиса (гашишного масла) общей массой более четырех килограммов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере».

В ходе следствия доказана причастность обвиняемого к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.