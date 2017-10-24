В Приморье расследуют смерть в море

Два человека погибли при затоплении моторной лодки

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

В Приморье по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) возбуждено уголовное дело по факту наступления смерти и безвестного исчезновения двух мужчин вследствие затопления моторной лодки (проект «Крым-3»), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного СУ СК на транспорте.

В результате проведенной проверки следователями установлено, что 28 июня этого года четверо мужчин на моторной лодке вышли в море в район бухты Успения Лазовского района Приморского края, для выполнения работ на рыбоводном участке. Около 8 часов утра лодка получила дифферент на корму, в результате чего в течение небольшого периода времени затонула. Оказавшиеся в воде мужчины предприняли попытку доплыть до берега, однако один из них, а затем и другой пропали под водой. Впоследствии тело одного из мужчин было извлечено из воды, а тело другого обнаружено не было.

Проводится предварительное расследование, собирается доказательственная база.