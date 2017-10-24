Пьяная компания протаранила внедорожник во Владивостоке 09:24, 24 октября Пьяная компания протаранила внедорожник во Владивостоке (Фото)
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Происшествия

Пьяная компания протаранила внедорожник во Владивостоке

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются
Фото: dps_vl Фото: dps_vl
Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Вечером в понедельник, 23 октября, во Владивостоке произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Транспортное происшествие произошло в районе улицы Кирова.

По предварительным данным установлено, что автомобиль Toyota Land Cruiser Prado двигался со стороны улицы Русская на Кирова, в это время со стороны улицы Енисейская на большой скорости двигался Тoyota Crown, за рулем которого находился водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Рулевой легковушки не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с внедорожником.

В легковушке находились четыре человека в состоянии алкогольного опьянения, которые все скрылись с места ДТП. Есть предположения, что Тoyota Crown находился в угоне, так как у автомобиля был поврежден замок зажигания.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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