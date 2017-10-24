Приморец обокрал соседа по купе

Мужчина был огорчен после того, как работодатель не выплатил ему зарплату

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

В дежурную часть полиции на станции Уссурийск Приморского края от одного из пассажиров поезда «Хабаровск-Владивосток» поступило заявление о пропаже семи тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной полиции. Правоохранители по горячим следам задержали 34-летнего жителя Кавалеровского района, подозреваемого в краже.

Установлено, что подозреваемый возвращался на поезде «Хабаровск-Владивосток» домой из Хабаровского края, где работал бульдозеристом вахтовым методом. Работодатель не заплатил ему за работу, и в момент, когда сосед по купе заснул, злоумышленник похитил деньги у него из портмоне и вышел на своей станции.

Полицейские задержали мужчину у него дома.

Возбуждено дело по части 2 статьи 158 УК РФ.