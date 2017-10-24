Изменения в расписании

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 24 октября, четыре авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.

Так, HZ-5603 авиакомпании Аврора из Хабаровска прибывает во Владивосток раньше на 20 минут – в 09.00.

Рейс SU-5603 авиакомпании Аэрофлот из Хабаровска прибывает во Владивосток раньше на 20 минут – в 09.00.

Рейс SU-6481 авиакомпании Аэрофлот из Москвы прибывает в Приморье раньше на 20 минут – в 09.45.

Рейс FV-6481 авиакомпании Россия из Москвы прибывает в Приморье раньше на 20 минут – в 09.45.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.