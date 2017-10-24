Во Владивостоке сегодня потеплеет до +12°С

В крае переменная облачность, без осадков

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 24 октября, погоду в Приморье определяют поле повышенного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура +3..+14°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, со второй половины дня южный умеренный. Температура воздуха +10…+12°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +10…+12°С.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура +13…+15°С.