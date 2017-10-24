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Спорт

Спортсмены из Владивостока взяли первое командное место на международном турнире по джиу-джитсу

Чемпионат такого масштаба проводился с целью укрепления международных связей
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Вчера, 22 октября, во Владивостоке на острове Русский в спортивном комплексе кампуса ДВФУ состоялся международный турнир по джиу-джитсу «Vladivostok open 2017». На участие в соревнованиях заявились 302 спортсмена, представлявшие команды КНР, Узбекистана, Таджикистана, Свердловской, Иркутской и Амурской областей, ЕАО, Хабаровского и Приморского краёв. По итогам соревнования первое место заняла команда из Владивостока, второе – Биробиджана, третье место у команды Уссурийска и четвертое – у Китая.

Турнир проводила Евро-Азиатская федерация джиу-джитсу. Соревнования проходили в четырех дисциплинах федерации: ne-waza (борьба), kakuto kumite (полноконтактные поединки в шлеме), fighting-system (полноконтактные поединки) и duo-system (демонстрация технического мастерства). Итоги чемпионата прилагаются. 

Честь Владивостока на чемпионате отстаивали бойцы отделения джиу-джитсу, тренирующиеся на базе муниципальной специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств, которые сумели занять первые места во многих весовых категориях.

Чемпионат такого масштаба проводился с целью укрепления международных связей, привлечения молодежи к занятиям боевыми искусствами и ведению здорового образа жизни, развития массового спорта, а также выявления сильнейших и наиболее перспективных молодых спортсменов. По словам организаторов, проведение турнира «Vladovostok open» уже стало доброй традиции.

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