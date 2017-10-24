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Общество

Ученые подсчитали вероятность падения метеорита на человека‍

В год на Землю падает около шести метеоритов
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Ученые подсчитали вероятность падения метеорита на голову жителя Земли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Как пишут западные издания, такое событие специалисты назвали большой редкостью. Они подсчитали, что метеориты наносят прямой вред человеку примерно раз в семь лет.

К примеру, в 1954 году в США на дом американки упал метеорит весом в 3,86 килограмма. Это был первый случай, зафиксированный исследователями.

При этом ученые рассказали, что в год на Землю падает около шести метеоритов. Лишь один из 40 небесных объектов способен с вероятностью (0,00001%) попасть в человека.

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