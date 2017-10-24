Во Владивостоке сбили пешехода 22:28, 23 октября Во Владивостоке сбили пешехода (Эксклюзив)
Из-за тайфуна LAN эвакуированы жители префектуры Фукусима в Японии 21:05, 23 октября Из-за тайфуна LAN эвакуированы жители префектуры Фукусима в Японии
В Приморье расскрыто убийство 10-летней давности 20:21, 23 октября В Приморье расскрыто убийство 10-летней давности
Новостная лента
Октябрь, 24 вторник
06:36
Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено
06:36
Полиция ищет человека, обстрелявшего депутата в Лучегорске Эксклюзив
06:36
​Владивостокский завод, оказавшийся под угрозой закрытия, продолжит работу
06:10
Водитель автобуса во Владивостоке оштрафован за шестиминутный простой на остановке
05:35
Спортсмены из Владивостока взяли первое командное место на международном турнире по джиу-джитсу Фото
04:20
Школьников Владивостока учат танцевать хип-хоп
03:38
Совет многодетных родителей Владивостока отпразднует своё пятилетие
02:08
В России предлагают ввести минимальные цены на парфюмерию
01:26
Ученые подсчитали вероятность падения метеорита на человека‍
00:14
Владивостокцев приглашают на общегородскую акцию «Мы за активное долголетие!»
Октябрь, 23 понедельник
23:01
Во Владивостоке состоится награждение победителей конкурса «Доступная среда»
22:28
Во Владивостоке сбили пешехода Эксклюзив
21:05
Из-за тайфуна LAN эвакуированы жители префектуры Фукусима в Японии
20:21
В Приморье расскрыто убийство 10-летней давности
19:20
Творческая встреча с заслуженной артисткой России Ларисой Белобровой пройдёт во Владивостоке
18:30
Завтра в Приморье потеплеет
18:02
В ноябре во Владивостоке начнутся бесплатные познавательные занятия для дачников
17:50
Во Владивостоке произошло лобовое столкновение Эксклюзив
17:37
Минувшая ночь во Владивостоке стала самой холодной за всю осень
17:25
Фирма отделалась предупреждением за запущенные земли в Приморье
17:13
В приморских СИЗО появились необычные камеры
16:49
Во Владивостоке завершился велосезон Фото
16:36
В Приморье педагог работал по-черному
16:24
Приморье: расходы населения растут
16:12
Два автомобилиста из Владивостока не поделили трассу Эксклюзив
16:00
Во Владивостоке женщина-пешеход оказалась под колесами микроавтобуса Эксклюзив
15:49
Эксперт не исключает ядерный удар КНДР по США
15:33
Команда «Бизнес-Кейс» стала самой умной в интеллектуальной игре
15:27
​Владивосток голосует за рок
15:25
Во Владивостоке осуждена женщина из организованной группы мошенников
15:24
Жилье в Приморье: темпы строительства продолжают падать
15:12
Владивостокский бизнесмен заплатил штраф за нарушение закона
14:54
Друзья погибшего Валерия Манохина просят о помощи
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4221 (160) от 24 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Луч» остался в зоне вылета
Капремонт: когда по долгам не надо платить
В городе высаживают тюльпаны
На погосте деньги лучше не хранить
Не учением единым…
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Водитель автобуса во Владивостоке оштрафован за шестиминутный простой на остановке

Стоянка автобусов на остановочных пунктах внутригородских маршрутов не должна превышать две минуты
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке штраф в размере 8 тысяч рублей будет вынужден оплатить водитель автобуса маршрута № 1 «Седанка – Окатовая – Змеинка» за простой на остановке в час пик. Как сообщили в управлении транспорта администрации города, 17 октября в 9 часов утра на остановке «Парк Победы» стоянка автобуса с номером ВО 885/25RUS составила шесть минут.

Уведомление о наложении штрафа направлено руководителю компании «ВладАвто», чьи машины работают на указанном маршруте. Нарушение было выявлено на основании обращения пассажиров с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС.

В управлении транспорта напоминают, что стоянка автобусов на остановочных пунктах внутригородских маршрутов не должна превышать две минуты. Это одно из условий договора, которое администрация в прошлом году подписала с каждым из 14 городских перевозчиков.

Похожие новости
Школьников Владивостока учат танцевать хип-хоп
04:20, 24 октября 2017 Школьников Владивостока учат танцевать хип-хоп

Танцевальный лекторий «We Can Dance»

Совет многодетных родителей Владивостока отпразднует своё пятилетие
03:38, 24 октября 2017 Совет многодетных родителей Владивостока отпразднует своё пятилетие

Начало в 15:30. Вход свободный.

Ученые подсчитали вероятность падения метеорита на человека‍
01:26, 24 октября 2017 Ученые подсчитали вероятность падения метеорита на человека‍

В год на Землю падает около шести метеоритов

Владивостокцев приглашают на общегородскую акцию «Мы за активное долголетие!»
00:14, 24 октября 2017 Владивостокцев приглашают на общегородскую акцию «Мы за активное долголетие!»

частникам акции будет предложено пройти экспресс-исследование сахара крови и холестерина крови

Из-за тайфуна LAN эвакуированы жители префектуры Фукусима в Японии
21:05, 23 октября 2017 Из-за тайфуна LAN эвакуированы жители префектуры Фукусима в Японии

Предположительно циклон пройдет недалеко от Приморья

Завтра в Приморье потеплеет
18:30, 23 октября 2017 Завтра в Приморье потеплеет

В последующие дни во Владивостоке сохранится малооблачная без осадков погода

В ноябре во Владивостоке начнутся бесплатные познавательные занятия для дачников
18:02, 23 октября 2017 В ноябре во Владивостоке начнутся бесплатные познавательные занятия для дачников

Организаторами занятий выступает Союз садоводов города