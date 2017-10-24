Водитель автобуса во Владивостоке оштрафован за шестиминутный простой на остановке

Стоянка автобусов на остановочных пунктах внутригородских маршрутов не должна превышать две минуты

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке штраф в размере 8 тысяч рублей будет вынужден оплатить водитель автобуса маршрута № 1 «Седанка – Окатовая – Змеинка» за простой на остановке в час пик. Как сообщили в управлении транспорта администрации города, 17 октября в 9 часов утра на остановке «Парк Победы» стоянка автобуса с номером ВО 885/25RUS составила шесть минут.

Уведомление о наложении штрафа направлено руководителю компании «ВладАвто», чьи машины работают на указанном маршруте. Нарушение было выявлено на основании обращения пассажиров с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС.

В управлении транспорта напоминают, что стоянка автобусов на остановочных пунктах внутригородских маршрутов не должна превышать две минуты. Это одно из условий договора, которое администрация в прошлом году подписала с каждым из 14 городских перевозчиков.