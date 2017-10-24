Во Владивостоке стартовал отопительный сезон

запитка систем водой по всему городу традиционно происходит в течение пяти дней

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Вчер, 23 октября, во Владивостоке начался отопительный сезон – тепло поступает в учреждения социального назначения и дома горожан, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«На сегодняшний день среднесуточная температура воздуха держится выше восьми градусов. Но с учётом того, что тепло приходит в жилые дома и социальные учреждения не сразу, а в течение пяти дней и, учитывая обращения заведующих детскими садами и директоров школ, было принято решение приступить к подаче тепла 23 октября, – отметил заместитель главы администрации Владивостока Сергей Черкасов. – Подготовка Владивостокского городского округа к отопительному периоду была выполнена в соответствии с планом и в установленные сроки. Уверен, что отопсезон 2017-2018 годов пройдет в штатном режиме».

Новые нормы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, согласно которым муниципалитет имеет право отступать от федеральных стандартов и начинать отопительный сезон досрочно, а не когда среднесуточная температура продержится ниже восьми градусов в течение пяти дней, вступили в силу в прошлом году.

Напомним, запитка систем водой по всему городу в связи с их большой протяженностью традиционно происходит в течение пяти дней. Единая дежурно-диспетчерская служба Владивостока ведёт ежедневный мониторинг объектов с нарушением систем теплоснабжения. По факту возникновения аварийных ситуаций специалисты ЕДДС оперативно реагируют и прорабатывают вопрос с эксплуатирующими организациями по устранению аварий.