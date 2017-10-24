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Общество

Владивостокцев приглашают на общегородскую акцию «Мы за активное долголетие!»

частникам акции будет предложено пройти экспресс-исследование сахара крови и холестерина крови
Фото: abricos-nn.ru Фото: abricos-nn.ru
Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

В приморской столице в предстоящую среду, 25 октября, пройдёт общегородская акция «Мы за активное долголетие!», сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этот день каждый желающий сможет получить консультации кардиолога, геронтолога, врача по лечебной физкультуре и врача по вопросам медицинской профилактики.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока, мероприятие проводится в рамках реализации муниципальной программы «Здоровый город».

«Участникам акции будет также предложено пройти экспресс-исследование уровня сахара крови и холестерина крови, измерить артериальное давление, а также поучаствовать в викторине по вопросам здорового образа жизни и получить подарки», – подчеркнула Наталья Борисюк, начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации города.

Акция «Мы за активное долголетие!» пройдёт 25 октября в Доме офицеров флота (ул. Светланская, 48). Начало в 14 часов. Вход свободный.

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