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Во Владивостоке сбили пешехода

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел ранним утром в районе дома по улице Борисенко, 50 строение 2. Водитель за рулем автомобиля марки Toyota Raum, двигаясь по улице Борисенко со стороны улицы Никифорова в сторону улицы 40 лет ВЛКСМ, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода,  переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобилей. В результате ДТП получила повреждения женщина 1966 года рождения. Диагноз – закрытый перелом обеих костей правой голени. Пострадавшая госпитализирована.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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