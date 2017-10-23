Школьников Владивостока учат танцевать хип-хоп

Танцевальный лекторий «We Can Dance»

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Вчера, 22 октября, во Владивостоке состоялся очередной танцевальный лекторий «We Can Dance», сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Темой прошедшей встречи стала: «База стиля hip-hop. Ритм, логика и композиция танцевального номера».«На занятии присутствовали 33 подростка, будущих участников конкурса. Ребята на протяжении двух с половиной часов знакомились с базой хип-хопа, а также основами ритмики, логикой и композицией танцевального номера», – рассказал куратор конкурса «Стартинейджер» Максим Будянский.

Отметим, серия бесплатных мастер-классов по технике современного танца и координации «BASE IS» разработана совместно со специалистами управления по делам молодёжи администрации Владивостока.Очередной танцевальный мастер-класс пройдет 19 ноября в формате творческого зачёта, когда представители команд будут демонстрировать свои умения и навыки, развитые на основе программы «BASE IS». Он пройдет базе Краевого дома молодёжи в танцевальной студии «Пластик-А» (проспект 100-летия Владивостока, 103, каб. 237). К участию приглашаются по три представителя от каждой команды, подавшей заявку на участие в конкурсе «Стартинейджер-2017», а также студенты, хореографы и все, кто интересуется танцами. Обязательна предварительная запись по телефону 8-924-235-25-46(Максим Будянский).

Напомним, танцевальный лекторий «We Can Dance» проходит в рамках предстоящего конкурса танца «Стартинейджер-2017». Организатором конкурса выступает администрация Владивостока. Проект «We Can Dance» получил поддержку у городских властей, а несколько лет назад на городском конкурсе «Молодежная инициатива» организаторы танцевального лектория получили премию от главы краевого центра Игоря Пушкарёва в размере 130 тысяч рублей.