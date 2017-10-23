Совет многодетных родителей Владивостока отпразднует своё пятилетие

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Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Общественная организация «Совет многодетных родителей» отпразднует свой пятый день рождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Торжественное собрание состоится в предстоящий четверг, 26 октября.

В этот день в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичева, 15, 2 этаж) соберутся многодетные семьи краевого центра. Самых активных представителей организации наградят почётными грамотами и благодарственными письмами от администрации города Владивостока.

Завершится мероприятие праздничным концертом.



