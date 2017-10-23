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Завтра в Приморье потеплеет

В последующие дни во Владивостоке сохранится малооблачная без осадков погода
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В минувшие выходные дни синоптические условия в Приморье были различными, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. В субботу фронтальные разделы на большей части края вызвали небольшие и умеренные дожди. Температурный фон, несмотря на облачность и осадки, был высоким: ночью +1…+10°C, днем +10…+19°C.

В воскресенье отмечался рост атмосферного давления, осадки прекратились. Температура воздуха стала понижаться. В ночь на воскресенье в крае уже преобладал отрицательный фон температур. Днем воздух прогрелся только до 0…+8°C, местами на юге до +10…+12°C.

Прошедшей ночью по Японии смещался тайфун «Лан», утром он находился вблизи Токио. В это же время над севером Китая расположился мощный антициклон. Над южным побережьем Приморья и в Японском море создались большие барические градиенты, что привело к усилению ветра. Во Владивостоке его порывы достигали 23,4 м/с. Ночь в Приморье выдалась морозной, температура опустилась до -8…-11°C, только местами на побережье сохранялись очаги тепла до +3°C.

Сегодня, 23 октября, погоду в Приморье определяют поле повышенного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха от +2 до +13°C.

Завтра в Приморье ожидается малооблачная без осадков погода. Ночные температуры воздуха составят -3…-8°C, в отдельных районах до +3°C. Днем начнется трансформация холодной воздушной массы в сторону тепла. Температурный фон повысится до +10…+15°C, на северо-востоке +4…+9°C.

В среду и четверг в крае сохранится погода без осадков. Фон ночных температур существенно не изменится. Днем еще немного потеплеет, до +8…+16°C.

Во Владивостоке сегодня небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха +5…+7°С, в утренние часы 0...-2°C.

Завтра в краевом центре ожидается погода без осадков. Ветер ночью северо-западный умеренный до сильного. Температура составит 0…+3°C. Днем ветер поменяет направление на южное, воздух прогреется до +9…+11°C.

В последующие дни во Владивостоке сохранится малооблачная без осадков погода. Фон ночных температур повысится до +4…+7°C, дневных до +10…+13°C.

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