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Общество

В ноябре во Владивостоке начнутся бесплатные познавательные занятия для дачников

Организаторами занятий выступает Союз садоводов города
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Уже на следующей неделе в краевом центре стартуют бесплатные познавательные занятия для садоводов и огородников Владивостока. Первые четыре лекции будут посвящены ландшафтному дизайну.

«Послушать лекцию и задать интересующие вопросы специалистам могут все желающие садоводы-любители города, – отметила Надежда Сорока, специалист управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. – Автором лекций выступит ландшафтный дизайнер из Уссурийска Регина Ким».

Занятия будут проходить по пятницам в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичёва, 15, 2 этаж). Начало в 14 часов.

Первое занятие состоится 3 ноября. Регина Ким расскажет о том, как лучше распределить на зоны свой дачный участок: где лучше выделить место для выращивания овощей, где посадить фруктовые деревья, а где создать зону отдыха.

Отметим, что организаторами познавательных занятий для дачников выступает Союз садоводов города при поддержке администрации Владивостока.

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