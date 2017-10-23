​Владивосток голосует за рок

РИА VladNews подвело итоги опроса
Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 23 октября ,
РИА Vladnews.
В течение двух недель РИА VladNews проводило опрос на тему «Какую радиостанцию вы слушаете?» В голосовании приняли участие больше тысячи человек, а голоса распределились следующим образом: Дорожное радио - 6,2% Маяк - 2,4% Радио VBC - 28,4% Радио Дача - 8,8% DFM - 1,8% Авторадио - 5,2% Вести FM - 6,1% Владивосток FM - 8,4% Европа Плюс - 4,7% Комсомольская правда - 2,5% Новое Радио - 1% Радио Лемма - 8,9% Радио Мир - 0,6% Радио России - 1,3% Радио Шансон - 5% Ретро FM - 5% Русское Радио - 1,7% Спорт FM - 0,6% Хит FM - 1,6%
Владивосток по праву считается городом, в котором любят рок. Приморская столица всегда с теплотой встречает музыкантов и богата своими талантами, известными как в России, так и в мире. Поэтому рок-радио «ВИ БИ СИ» набрало наибольшее количество голосов.
Нужно отметить, что на втором месте также местная радиостанция «Лемма» - «Золотой призёр» «Торговой марки 2016» в номинации «Сила бренда», завоевавшая популярность своей сильной информационной службой и ежедневными актуальными, острыми и злободневными репортажами и интервью. Благодарим всех, кто принял участие в голосовании!