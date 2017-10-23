​Владивосток голосует за рок

РИА VladNews подвело итоги опроса

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В течение двух недель РИА VladNews проводило опрос на тему «Какую радиостанцию вы слушаете?» В голосовании приняли участие больше тысячи человек, а голоса распределились следующим образом:

Дорожное радио - 6,2%

Маяк - 2,4%

Радио VBC - 28,4%

Радио Дача - 8,8%

DFM - 1,8%

Авторадио - 5,2%

Вести FM - 6,1%

Владивосток FM - 8,4%

Европа Плюс - 4,7%

Комсомольская правда - 2,5%

Новое Радио - 1%

Радио Лемма - 8,9%

Радио Мир - 0,6%

Радио России - 1,3%

Радио Шансон - 5%

Ретро FM - 5%

Русское Радио - 1,7%

Спорт FM - 0,6%

Хит FM - 1,6%

Владивосток по праву считается городом, в котором любят рок. Приморская столица всегда с теплотой встречает музыкантов и богата своими талантами, известными как в России, так и в мире. Поэтому рок-радио «ВИ БИ СИ» набрало наибольшее количество голосов.

Нужно отметить, что на втором месте также местная радиостанция «Лемма» - «Золотой призёр» «Торговой марки 2016» в номинации «Сила бренда», завоевавшая популярность своей сильной информационной службой и ежедневными актуальными, острыми и злободневными репортажами и интервью. Благодарим всех, кто принял участие в голосовании!