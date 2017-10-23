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Общество

​Владивосток голосует за рок

РИА VladNews подвело итоги опроса
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В течение двух недель РИА VladNews проводило опрос на тему «Какую радиостанцию вы слушаете?» В голосовании приняли участие больше тысячи человек, а голоса распределились следующим образом:

  • Дорожное радио - 6,2%
  • Маяк - 2,4%
  • Радио VBC - 28,4%
  • Радио Дача - 8,8%
  • DFM - 1,8%
  • Авторадио - 5,2%
  • Вести FM - 6,1%
  • Владивосток FM - 8,4%
  • Европа Плюс - 4,7%
  • Комсомольская правда - 2,5%
  • Новое Радио - 1%
  • Радио Лемма - 8,9%
  • Радио Мир - 0,6%
  • Радио России - 1,3%
  • Радио Шансон - 5%
  • Ретро FM - 5%
  • Русское Радио - 1,7%
  • Спорт FM - 0,6%
  • Хит FM - 1,6%
    • Владивосток по праву считается городом, в котором любят рок. Приморская столица всегда с теплотой встречает музыкантов и богата своими талантами, известными как в России, так и в мире. Поэтому рок-радио «ВИ БИ СИ» набрало наибольшее количество голосов.

    Нужно отметить, что на втором месте также местная радиостанция «Лемма» - «Золотой призёр» «Торговой марки 2016» в номинации «Сила бренда», завоевавшая популярность своей сильной информационной службой и ежедневными актуальными, острыми и злободневными репортажами и интервью. Благодарим всех, кто принял участие в голосовании!

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