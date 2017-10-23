Во Владивостоке произошло лобовое столкновение

Есть пострадавшие

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в обеденное время в районе улицы Щитовая, 1. 23-летний водитель за рулем автомобиля марки Daihatsu Hijet, двигаясь со стороны улицы Снеговая в сторону улицы Щитовая, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с движущимся авто марки Toyota Gaia под управлением мужчины 1974 года рождения. В результате столкновения травмы получили водитель Daihatsu – ушибленные раны лица , головы, сотрясение головного мозга. Пострадавший госпитализирован. Также пострадали: пассажирка Toyota Gaia – женщина 1974 года рождения. Диагноз –ушиб грудной клетки, дисторсия шейного отдела позвоночника, лечение амбулаторное, пассажирка автомашины Toyota Gaia, 9-летняя девочка, диагноз –ушиб мягких тканей правой подвздошной области, лечение амбулаторное. Кроме этого в салоне Toyota Gaia находился еще один ребенок - девочка 2008 года рождения, которая не пострадала. Обе девочки были пристегнуты ремнями безопасности.

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