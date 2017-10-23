Во Владивостоке произошло лобовое столкновение 17:50, 23 октября Во Владивостоке произошло лобовое столкновение (Эксклюзив)
Минувшая ночь во Владивостоке стала самой холодной за всю осень 17:37, 23 октября Минувшая ночь во Владивостоке стала самой холодной за всю осень
Два автомобилиста из Владивостока не поделили трассу 16:12, 23 октября Два автомобилиста из Владивостока не поделили трассу (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 23 понедельник
17:59
Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено
17:59
Полиция ищет человека, обстрелявшего депутата в Лучегорске Эксклюзив
17:59
​Владивостокский завод, оказавшийся под угрозой закрытия, продолжит работу
17:50
Во Владивостоке произошло лобовое столкновение Эксклюзив
17:37
Минувшая ночь во Владивостоке стала самой холодной за всю осень
17:25
Фирма отделалась предупреждением за запущенные земли в Приморье
17:13
В приморских СИЗО появились необычные камеры
16:49
Во Владивостоке завершился велосезон Фото
16:36
В Приморье педагог работал по-черному
16:24
Приморье: расходы населения растут
16:12
Два автомобилиста из Владивостока не поделили трассу Эксклюзив
16:00
Во Владивостоке женщина-пешеход оказалась под колесами микроавтобуса Эксклюзив
15:49
Эксперт не исключает ядерный удар КНДР по США
15:33
Команда «Бизнес-Кейс» стала самой умной в интеллектуальной игре
15:27
​Владивосток голосует за рок
15:25
Во Владивостоке осуждена женщина из организованной группы мошенников
15:24
Жилье в Приморье: темпы строительства продолжают падать
15:12
Владивостокский бизнесмен заплатил штраф за нарушение закона
14:54
Друзья погибшего Валерия Манохина просят о помощи
14:42
Администрация Приморья лишилась ещё одного вице-губернатора
14:35
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей распродают во Владивостоке
14:27
Успешные бизнесмены и стартаперы со всей страны поделятся своим опытом с приморскими коллегами
14:23
Toyota Harrier наехал на пешехода во Владивостоке Эксклюзив
14:22
Около 500 новых лифтов появилось во Владивостоке с 2008 года Видео
14:19
В Приморье задержан автовор
14:17
В Приморье жестоко убили таксиста Эксклюзив
14:10
Сколько стоит жизнь в Приморье в 2017 году?
14:06
«Ростелеком» расскажет о реализации программы «Цифровая экономика» на Русском MeetUp
13:59
Пожилой приморец спрятал 700 тысяч рублей на кладбище
13:45
Московский «мастер парковки» возмутил владивостокцев Фото
13:32
Сегодня владивостокцы почувствуют тепло в своих домах
13:24
Массовая авария произошла в одном из дворов Владивостока Фото
13:20
Во Владивостоке сбили пешехода Эксклюзив
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4220 (159) от 20 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Супермаркет под открытым небом
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Японки приехали собирать желуди
В правительстве пересчитали выходные дни
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Во Владивостоке произошло лобовое столкновение

Есть пострадавшие
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в обеденное время в районе улицы Щитовая, 1. 23-летний водитель за рулем автомобиля марки Daihatsu Hijet, двигаясь со стороны улицы Снеговая в сторону улицы Щитовая, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с движущимся авто марки Toyota Gaia под управлением мужчины 1974 года рождения. В результате столкновения травмы получили водитель Daihatsu – ушибленные раны лица , головы, сотрясение головного мозга. Пострадавший госпитализирован. Также пострадали: пассажирка Toyota Gaia – женщина 1974 года рождения. Диагноз –ушиб грудной клетки, дисторсия шейного отдела позвоночника, лечение амбулаторное, пассажирка автомашины Toyota Gaia, 9-летняя девочка, диагноз –ушиб мягких тканей правой подвздошной области, лечение амбулаторное. Кроме этого в салоне Toyota Gaia находился еще один ребенок - девочка 2008 года рождения, которая не пострадала. Обе девочки были пристегнуты ремнями безопасности.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Фирма отделалась предупреждением за запущенные земли в Приморье
17:25, 23 октября 2017 Фирма отделалась предупреждением за запущенные земли в Приморье

ЗАО грозил штраф на 400 000 - 700 000 рублей

В Приморье педагог работал по-черному
16:36, 23 октября 2017 В Приморье педагог работал по-черному

Прокуратура восстановила законность в отношениях работника и работодателя

Два автомобилиста из Владивостока не поделили трассу
16:12, 23 октября 2017 Два автомобилиста из Владивостока не поделили трассу

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Во Владивостоке женщина-пешеход оказалась под колесами микроавтобуса
16:00, 23 октября 2017 Во Владивостоке женщина-пешеход оказалась под колесами микроавтобуса

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Во Владивостоке осуждена женщина из организованной группы мошенников
15:25, 23 октября 2017 Во Владивостоке осуждена женщина из организованной группы мошенников

Она первой села за преступления в отношении доверчивых автолюбителей

Владивостокский бизнесмен заплатил штраф за нарушение закона
15:12, 23 октября 2017 Владивостокский бизнесмен заплатил штраф за нарушение закона

На товар в одном из ТЦ города отсутствовала документация

Полиция ищет человека, обстрелявшего депутата в Лучегорске
15:02, 23 октября 2017 Полиция ищет человека, обстрелявшего депутата в Лучегорске

Народный избранник получил ранения, защищая своего воспитанника