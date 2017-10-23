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Общество

Минувшая ночь во Владивостоке стала самой холодной за всю осень

Большая часть Приморья находилась под влиянием гребня антициклона
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 21 октября, над Приморским краем смещались фронтальные разделы, в большинстве районов прошли осадки, выпало до 8 мм, местами прогремели грозы. В условиях облачной погоды ночью интенсивного выхолаживания не наблюдалось, температуры воздуха оказались положительными, +3…+11 °C. Днём столбики термометров показали +10…+19 °C.

В ночь на воскресенье на Приморье распространился гребень антициклона, осадки прекратились, за фронтом вторглась холодная воздушная масса, похолодало. Ночные температуры воздуха на большей территории края оказались на 4–15 градусов ниже, чем в предыдущую ночь, и составили −3…−10 °C, лишь местами сохранились островки тепла, до +3 °C. День так же выдался прохладным, максимальные температуры воздуха составили +3…+11 °C.

Во Владивостоке погода в выходные дни была различной. В субботу в городе было облачно, прошёл дождь, выпало 6 мм. Ночь и день ещё остались тёплыми, минимальные температуры составили +9…+11 °C, а днём воздух в разных районах города прогрелся до +13…+17 °C. Но уже в ночь на воскресенье усилился северный ветер, похолодало до 0…+2 °C. День выдался солнечным, но столбики термометров не поднялись выше +5…+7 °C. Среднесуточная температура оказалась на 3,5 градусов ниже среднеклиматических значений на эту дату.

Минувшей ночью большая часть Приморья находилась под влиянием гребня антициклона, при отсутствии облаков воздух выхолодился до −3….−11 °C. Восток края накрыла облачность тайфуна «Лан», который смещался над Японским архипелагом, здесь оказалось теплее, 0…+5 °C. Из-за тайфуна создались большие градиенты давления, и на побережье Приморья усилился северный ветер, порывы достигали 20 м/с.

Во Владивостоке ночь понедельника, 23 октября, оказалась самой холодной в текущем месяце, к утру столбик термометра опустился до 0…−2 °C, а сильный северный ветер добавил ощущение прохлады.

В краевом центре при малооблачной погоде также сохранится сильный северный ветер, без осадков, максимальная температура останется на уровне вчерашнего дня.

В ближайшие сутки синоптическая ситуация в крае не изменится, Приморье по-прежнему будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, температурный фон ночью существенно не изменится, а дневные температуры ожидаются на 2–4 градуса выше, чем накануне.

Во Владивостоке завтра без осадков. Ветер ослабеет. Температурный фон повысится на 3–5 градусов: ночью 0…+2 °C, днём +8…+11 °C.

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