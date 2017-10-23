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Общество

Команда «Бизнес-Кейс» стала самой умной в интеллектуальной игре

Принять участие в игре может любое предприятие города
Фото: Татьяна Миронова Фото: Татьяна Миронова
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Вторая осенняя встреча участников игр Корпоративной интеллектуальной лиги (КИЛ) закончилась уверенной победой команды холдинга «Бизнес Кейс», сообщает РИА VladNews.

Напомним, чемпионат КИЛ, организованный сообществом «TOP or OFF» и клубом интеллектуальных игр «60 секунд–Владивосток» стартовал в январе текущего года. Он разделен на четыре встречи, соответствующие временам года. Первый, зимний кубок, завоевала команда «Радио VBC», влившаяся затем в команду холдинга.

Весной нашей команде удалось победить лишь в одном из трех матчей, поэтому кубок забрала команда «Доброфлот». Летом лучшей стала команда «Вл.Ру», уверенно подвинувшая на пьедестале почета двух первых обладателей кубков.

Осенью организаторы игр изменили регламент в Корпоративной лиге. Теперь команды разделены на две подгруппы – Премьер и Высшую.

- Это добавило интриги в игру и максимально обострило противоборство. Особенно в «вышке», ведь команда, набравшая наименьшее число очков, опускается на сезон в Премьерную подгруппу. Зато лучшая команда «премьерки» триумфально, с кубком, поднимется к сильнейшим, - рассказал организатор Корпоративной интеллектуальной лиги Александр Топоров.

Элемент неожиданности в играх КИЛ привносит оригинальная система подсчета баллов. Каждый вопрос оценивается в 100 баллов, которые делятся поровну между командами, давшими правильный ответ. А, так как уровень отвечающих был примерно одинаков, то и «зарабатывать» удается в среднем от 16 до 33 баллов. Зато, если правильный ответ дает только одна команда, то забирает себе всю сотню, и тем самым резко вырывается вперед. Поэтому шанс победить теоретически есть у каждого участника игры.

Именно 100-бальные ответы принесли победу холдингу «Бизнес Кейс», причем их количество было просто нереальным – целых пять! После трех стобальников подряд команды-соперники заметно приуныли – слишком большой разрыв в счете не позволял им надеяться на первое место в игре. После пятой «соточки», в зале повисла тишина - вопрос не взяли даже команды Высшей подгруппы. Ну а сомнений, кто станет победителем в Премьер подгруппе второй осенней встречи игр КИЛ, уже ни у кого не оставалось.

- Это был очень ответственный момент, эйфория от победоносной серии ответов охватила команду, а до конца игры еще оставалось три или четыре вопроса, и было бы неприятно на финишной прямой уступить (пусть и теоретически) соперникам. Поэтому я призвал команду к спокойствию и сосредоточенности, - вспоминает капитан команды Вадим Кочугов. – Интеллектуальные игры это тоже спорт, поэтому на соревнованиях сосредоточенность, порой, важнее накопленных знаний.

В итоге, набрав 900 баллов, команда «Бизнес Кейс» сделала серьезную заявку на выход в Высшую подгруппу по итогам осенней серии игр. Хотя организаторы КИЛ рекомендуют победителям не расслабляться и настроиться на заключительную, ноябрьскую, игру так же хорошо, как и на две предыдущих. И напоминают, что принять участие в игре может любое предприятие города, для чего нужно собрать команду и подать заявку в оргкомитет.

Автор фоторепортажа: Татьяна Миронова

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