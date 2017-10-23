В приморских СИЗО появились необычные камеры

В количестве 110 штук

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Камеры для некурящих граждан созданы во всех следственных изоляторах и помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора, ГУФСИН Приморья. Всего в подведомственных учреждениях действует 110 камер, предусмотренных для некурящих граждан – такие помещения обозначены специальными знаками. При распределении у следственно-арестованного уточняется, является он курящим, и с учетом этих сведений он определяется в камеру, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

Необходимость учитывать этот факт обусловлена ограничением в передвижении следственно-арестованных граждан – если в исправительных учреждениях есть специально отведенные для курения места, то в СИЗО и ПФРСИ обвиняемые и подозреваемые большую часть времени проводят в своих камерах.

Стоит отметить,что администрацией учитываются и пожелания желающих бросить вредную привычку – в таких случаях гражданин пишет заявление с просьбой о переводе в камеру для некурящих.

Подобные меры направлены на исключение случаев пассивного курения среди обвиняемых и подозреваемых, охраны их здоровья, пропаганду здорового образа жизни и сознательного отказа от пагубных привычек.