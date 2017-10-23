Полиция ищет человека, обстрелявшего депутата в Лучегорске

Народный избранник получил ранения, защищая своего воспитанника

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В одном из ночных клубов Лучегорска произошла потасовка с участием инструктора каратэ и депутата думы Пожарского района Приморского края Тоштемира Тиллаева. В ходе инцидента мужчина получил несколько пулевых ранений из травматического пистолета, сообщает РИА VladNews.

В пресс-службе УВД по Приморскому краю корреспонденту агентства пояснили, что по факту происшествия сотрудниками полиции проводится следственная проверка. Предпринимаются все необходимые меры по установлению местонахождения злоумышленника и его задержанию.

Во Дворце культуры Лучегорска, где Тоштемир Тиллаев является руководителем кружка каратэ, рассказали, что сейчас депутат находится на больничном.

В думе Пожарского района факт происшествия подтвердить не смогли, однако уточнили, что по их сведениям на данный момент депутат находится за пределами Приморского края. Ближайшее собрание, на котором должен будет присутствовать народный избранник, намечено на 27 октября, до этого явка в думу не является обязательной.