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В Приморье расскрыто убийство 10-летней давности

Пока неизвестно, какое именно наказание ждёт подсудимых
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Коллегия присяжных заседателей Приморского краевого суда вынесла обвинительный вердикт двум жителям города Владивостока, которые признаны виновными в убийстве своего знакомого. Преступление было совершено десять лет назад, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

Инцидент произошел в июне 2007 года в селе Екатериновка Партизанского района. Молодые люди отдыхали на берегу озера. Между потерпевшим и одним из фигурантов возникла ссора, в ходе которой последний стал душить веревкой своего оппонента.

Второй фигурант, по просьбе друга, решил ему помочь и стал удерживать потерпевшего. Так, они с силой сдавливали шею мужчины, перекрывая поступление воздуха до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

После этого они завернули труп в рыболовную сеть, загрузив тело в лодку. Отплыв от берега, один из фигурантов при помощи ножа сделал несколько надрезов в области живота убитого, чтобы в дальнейшем избежать всплытия тела. Затем они скинули труп в воду.

Вернувшись на берег, из куртки потерпевшего было похищено порядка 700 тыс. рублей.

Длительное время убитый считался пропавшим безвести, однако в апреле 2016 года было обнаружено тело погибшего.Следственными органами было возбуждено уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ).

Пока неизвестно, какое именно наказание ждет подсудимых.Юридическая оценка действиям обвиняемых и решение о сроке и виде наказания будут даны Приморским краевым судом по итогам обсуждения последствий вердикта. 

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