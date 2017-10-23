Во Владивостоке завершился велосезон

Фоторепортаж на РИА VladNews

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

21 октября в приморской столице состоялось закрытие велосезона 2017 года, сообщает РИА VladNews. Местом проведения основных мероприятий и велозаезда в этот раз стал Первомайский район краевого центра. Принять участие в закрытии велосезона многие пришли целыми семьями.

«Здорово, что в нашем городе проводятся такие массовые велозаезды, – поделился участник мероприятия Алексей. – Я езжу на велосипеде два месяца и хочу сказать, что это не только экологический транспорт, но и полезное для здоровья увлечение».

«Я 40 лет на велосипеде не катался. А этой весной с женой и детьми решили начать кататься. Нам это очень нравится», – сказал житель краевого центра Сергей.

На месте событий побывал и фотокорреспондент газеты "Владивосток".