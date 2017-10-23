Во Владивостоке завершился велосезон 16:49, 23 октября Во Владивостоке завершился велосезон (Фото)
Два автомобилиста из Владивостока не поделили трассу 16:12, 23 октября Два автомобилиста из Владивостока не поделили трассу (Эксклюзив)
Во Владивостоке женщина-пешеход оказалась под колесами микроавтобуса 16:00, 23 октября Во Владивостоке женщина-пешеход оказалась под колесами микроавтобуса (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 23 понедельник
16:58
Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено
16:49
Во Владивостоке завершился велосезон Фото
16:36
В Приморье педагог работал по-черному
16:24
Приморье: расходы населения растут
16:12
Два автомобилиста из Владивостока не поделили трассу Эксклюзив
16:00
Во Владивостоке женщина-пешеход оказалась под колесами микроавтобуса Эксклюзив
15:49
Эксперт не исключает ядерный удар КНДР по США
15:33
Команда «Бизнес-Кейс» стала самой умной в интеллектуальной игре
15:27
​Владивосток голосует за рок
15:25
Во Владивостоке осуждена женщина из организованной группы мошенников
15:24
Жилье в Приморье: темпы строительства продолжают падать
15:12
Владивостокский бизнесмен заплатил штраф за нарушение закона
15:02
Полиция ищет человека, обстрелявшего депутата в Лучегорске Эксклюзив
14:54
Друзья погибшего Валерия Манохина просят о помощи
14:42
Администрация Приморья лишилась ещё одного вице-губернатора
14:35
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей распродают во Владивостоке
14:27
Успешные бизнесмены и стартаперы со всей страны поделятся своим опытом с приморскими коллегами
14:23
Toyota Harrier наехал на пешехода во Владивостоке Эксклюзив
14:22
Около 500 новых лифтов появилось во Владивостке с 2008 года Видео
14:19
В Приморье задержан автовор
14:17
В Приморье жестоко убили таксиста Эксклюзив
14:10
Сколько стоит жизнь в Приморье в 2017 году?
14:06
«Ростелеком» расскажет о реализации программы «Цифровая экономика» на Русском MeetUp
13:59
Пожилой приморец спрятал 700 тысяч рублей на кладбище
13:45
Московский «мастер парковки» возмутил владивостокцев Фото
13:32
Сегодня владивостокцы почувствуют тепло в своих домах
13:24
Массовая авария произошла в одном из дворов Владивостока Фото
13:20
Во Владивостоке сбили пешехода Эксклюзив
13:07
"Луч-Энергия" проиграл гостям из Нижнего Новгорода
12:58
Еще три приморца стали почетными жителями края Фото
12:47
Во Владивостоке автолюбитель отправил женщину на больничную койку Эксклюзив
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4220 (159) от 20 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Супермаркет под открытым небом
Чиновникам на защиту леса не хватило денег и людей
Японки приехали собирать желуди
В правительстве пересчитали выходные дни
Карта мыслей, кот Бродского и шутки для самых умных
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Фоторепортажи

Во Владивостоке завершился велосезон

Фоторепортаж на РИА VladNews
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

21 октября в приморской столице состоялось закрытие велосезона 2017 года, сообщает РИА VladNews. Местом проведения основных мероприятий и велозаезда в этот раз стал Первомайский район краевого центра. Принять участие в закрытии велосезона многие пришли целыми семьями.

«Здорово, что в нашем городе проводятся такие массовые велозаезды, – поделился участник мероприятия Алексей. – Я езжу на велосипеде два месяца и хочу сказать, что это не только экологический транспорт, но и полезное для здоровья увлечение».

«Я 40 лет на велосипеде не катался. А этой весной с женой и детьми решили начать кататься. Нам это очень нравится», сказал житель краевого центра Сергей.

На месте событий побывал и фотокорреспондент газеты "Владивосток".

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

Похожие новости
13:07, 23 октября 2017 "Луч-Энергия" проиграл гостям из Нижнего Новгорода

Яркие моменты матча запечатлел фотокорреспондент Алексей Воронин

Последствия пожара в центре Владивостока
10:45, 18 октября 2017 Последствия пожара в центре Владивостока

Фотокорреспондент РИА VladNews побывал на месте событий

Великий и ужасный Удо дал прощальный концерт во Владивостоке
14:59, 16 октября 2017 Великий и ужасный Удо дал прощальный концерт во Владивостоке

Около двух часов длилось прощальное шоу

Моряки России и Японии сошлись в спортивных битвах во Владивостоке
19:10, 15 октября 2017 Моряки России и Японии сошлись в спортивных битвах во Владивостоке

Неофициальный визит отряда кораблей МССО Японии в Приморье продолжается

Шведский «Sabaton» прогремел во Владивостоке
12:46, 13 октября 2017 Шведский «Sabaton» прогремел во Владивостоке

Музыканты выступили с полным аншлагом и в атмосфере всеобщего ликования поклонников

Вопрос о депутатских зарплатах сняли с обсуждения думы Владивостока
13:15, 12 октября 2017 Вопрос о депутатских зарплатах сняли с обсуждения думы Владивостока

Начинать работу с повышения собственных окладов посчитали дурным тоном

​Стас Пьеха пришел на свой концерт во Владивостоке пешком
17:02, 08 октября 2017 ​Стас Пьеха пришел на свой концерт во Владивостоке пешком

«Глубина» молодого артиста покорила приморскую столицу