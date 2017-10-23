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Общество

Около 500 новых лифтов появилось во Владивостке с 2008 года

Жителям советуют бережно относиться к подъемным кабинам
Фото: Facebook.com Фото: Facebook.com
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В социальных сетях появилась информация о достижениях команды Игоря Пушкарёва в сфере городского ремонта лифтов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на страницу мэра в Facebook.

По словам инициаторов акции «Было-Стало», до 2008 года ремонт лифтов в многоэтажных жилых домах не проводился. В итоге к 2008 году в жилых домах не работали либо находились в предаварийном состоянии 356 лифтов. Однако, благодаря главе Владивостока, с 2008 года по настоящее время отремонтировано и заменено на новые более 458 лифтов. Это многоэтажки на проспекте 100-летия Владивостока, 113, 44 а и 126, «Красного знамени», 90 и 75, на улицах 2-й Промышленной, 2 и 4, Амурской, 29, Волкова, 5, Гульбиновича, 13 и 16, Енисейской, 21 и т.д. В этих домах старые неработающие кабины заменили на современные автоматизированные. Особое внимание специалисты обращают на то, что эти лифты бесшумны, а значит, не мешают по ночам жителям. Лифты - антивандальные: материалы трудно поджечь или поцарапать. Однако, несмотря на это, жителям советуют бережно относиться к лифтам, и тогда они проработают не менее 25 лет.

«До 2008 года в городе почти не велись работы по замене лифтов, - подчеркнул в 2013 году глава города Игорь Пушкарёв. 

- Например, за десять лет, начиная с 98-го года, поменяли всего 30 подъемников. И это в то время как лифтовое хозяйство во Владивостоке насчитывает больше 3000 лифтов. Неработающие лифты только копились. Сейчас мы, конечно, не можем сказать, что проблема полностью решена, но она решается хорошими темпами. Например, в этом году во Владивостоке поменяют 68 лифтов по региональной программе «Дом, в котором мы живем» и около 30 лифтов по городской программе».

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