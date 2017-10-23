Друзья погибшего Валерия Манохина просят о помощи

Музыкант пропал летом прошлого года

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Друзья погибшего музыканта, лидера группы «Джига Подождет» Валерия Манохина в социальных сетях просят всех, кто знал музыканта, оказать помощь в поисках родственников погибшего и организации похорон. Также, по их словам, не решены и некоторые юридические вопросы, сообщает РИА VladNews.

«Нужна помощь, прежде всего юридическая, чтобы проводить Валерьяна Манохина в последний путь.Тело Валерьяна Манохина, ставшего жертвой "черных риэлторов", нашли недавно на сопке Холодильник. Его убили ломом и закопали, засыпав известью. Валерьян писал рассказы и воспоминания, фиксируя жизнь музыкальной и околомузыкальной тусовки Владивостока»,- опубликовала пост на своей странице в социальных сетях Татьяна Мазнева.

Знакомые Валерия Манохина сообщили, что мужчина пропал ещё летом прошлого года. Заметив, что в его квартире поселились чужие люди, друзья забили тревогу и написали заявление в правоохранительные органы. Однако тело погибшего было найдено лишь в октябре текущего года на сопке "Холодильник".Его убили ломом и закопали, обсыпав известью.

По версии друзей погибшего, Валерий Манохин стал жертвой "черных риелторов". Подозреваемые в убийстве мужчины уже задержаны, следствие продолжается.

Все знакомые и друзья сейчас занимаются поиском родственников Валерия Манохина, так как тело музыканта сейчас находится в морге и отдать для захоронения его могут или родственникам или по их доверенности адвокату.