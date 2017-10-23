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В Приморье педагог работал по-черному

Прокуратура восстановила законность в отношениях работника и работодателя
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Прокуратура города Находка Приморского края в ходе проверки исполнения трудового законодательства выявила нарушения в организации, основным видом деятельности которого является дополнительное профессиональное образование, включающее в себя курсы по подготовке охранников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В нарушение требований ст. 67 ТК РФ директором общества с одним из работников заключен гражданско-правовой договор, фактически регулирующий трудовые отношения. Согласно этому договору, работник обязан был лично оказывать образовательные и педагогические услуги, соблюдать правила и инструкции по охране труда, устав и правила внутреннего трудового распорядка, подчиняться директору и нести ответственность за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

По результатам проверки в отношении директора спортивно-технического общества вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем).

По итогам его рассмотрения указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Кроме того, во исполнение требований прокурора выявленные нарушения законодательства о труде устранены, права работника восстановлены, с ним заключен трудовой договор.

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