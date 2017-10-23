Два автомобилиста из Владивостока не поделили трассу

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился утром в районе улицы Новоивановская, 10 строение 3. Мужчина 67 года рождения, управляя авто марки Daihatsu Boon, двигаясь по улице Новоивановская со сторону улицы Светланской в сторону улицы Спортивная, перед поворотом налево не занял соответствующее крайнее положение на проезжей ачсти дороги и совершил столкновение с движущейся прямо автомобилем марки Subaru Legacy под управлением парня 1993 года рождения. В результате аварии травмы получила пассажирка Daihatsu - женщина 46 года рождения. С ушибом грудной клетки и ушибами мягких тканей головы пострадавшая направлена на амбулаторное лечение.

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