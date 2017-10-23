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Происшествия

Массовая авария произошла в одном из дворов Владивостока

Виновник происшествия был в состоянии опьянения
Фото: Егор Летов, РИА VladNews Фото: Егор Летов, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В понедельник, 23 октября, во дворе на Народном проспекте произошло массовое ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий.

По предварительной информации, нетрезвый водитель микроавтобуса Town Ice не справился с управлением и протаранил два припаркованных автомобиля - Totyota Sequoia и Toyota Noah. В результате столкновения никто не пострадал. Автомобили получили различные повреждения.От удара Toyota Noah откатился в дерево.  Виновник аварии был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.

В ближайшее время будут установлены все обстоятельства происшествия. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Автор фоторепортажа: Егор Летов, РИА VladNews

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