Массовая авария произошла в одном из дворов Владивостока

Виновник происшествия был в состоянии опьянения

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В понедельник, 23 октября, во дворе на Народном проспекте произошло массовое ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий.

По предварительной информации, нетрезвый водитель микроавтобуса Town Ice не справился с управлением и протаранил два припаркованных автомобиля - Totyota Sequoia и Toyota Noah. В результате столкновения никто не пострадал. Автомобили получили различные повреждения.От удара Toyota Noah откатился в дерево. Виновник аварии был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.

В ближайшее время будут установлены все обстоятельства происшествия.

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