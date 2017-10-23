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Азия

Эксперт не исключает ядерный удар КНДР по США

Вероятность такого развития событий увеличилась
Фото: podrobnosti.ua Фото: podrobnosti.ua
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Глава ЦРУ Майкл Помпео заявил, что США должны быть готовыми к возможному ракетно-ядерному удару со стороны КНДР. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону Владимир Терехов, сообщает РИА VladNews.

Вашингтону нужно быть готовым к тому, что Северная Корея вскоре может обзавестись техническими возможностями для нанесения ракетно-ядерного удара по территории США, передает Washington Examiner слова директора ЦРУ.

Он считает, что вероятность такого развития событий увеличилась и будет расти дальше из-за "отсутствия международного давления на Пхеньян".

"Остается только думать, как можно предотвратить последний шаг", – заявил Помпео.

Директор ЦРУ подчеркнул, что президент Дональд Трамп намерен использовать вооруженные силы для предотвращения атаки, однако трудно понять, когда такая мера будет необходима.

Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что риторика по поводу якобы имеющихся у КНДР намерений напасть на США – это часть политического давления, причем не на Пхеньян, а на Пекин.

"В основном идет просто словесное нагнетание. Я не думаю, что что-то серьезное произойдет до визита (президента США Дональда) Трампа в Пекин, который намечен на 8 ноября. Кстати, и само такое заявление (Майкла Помпео) является своего рода подготовкой к этому визиту как элемент давления на Китай. Поскольку понятно, что главная цель всей этой американской риторики и их действий в районе Корейского полуострова – это не сама КНДР, и главный геополитический оппонент США – Китай", – отметил Владимир Терехов.

В то же время, по его мнению, нельзя исключить и пессимистический сценарий, при котором США все же решат прибегнуть к силе в отношении КНДР.

"Вполне возможно, что при обострении ситуации и отсутствии какого-либо прогресса, с американской точки зрения, в решении корейской проблемы, они прибегнут к вооруженным силам. Исключать ничего нельзя", – считает Владимир Терехов.

Противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений США и Южной Кореи по отработке удара по КНДР в случае войны. Северная Корея опасается американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения маневров в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

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