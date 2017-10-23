Во Владивостоке женщина-пешеход оказалась под колесами микроавтобуса

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел вечером в районе проспекта 100 лет Владивостоку, 55. Водитель автомобиля марки Nissan Vanette, мужчина 1985 года рождения, двигаясь со стороны проспекта 100 лет Владивостоку в сторону Фирсова при повороте направо совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть трассы вдоль края дороги. В результате столкновения пострадала женщина 1985 года рождения, получившая сотрясение головного мозга, а также ушиб левого коленного сустава. Пострадавшая госпитализирована в ВБК№2.

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