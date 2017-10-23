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Политика и экономика

Жилье в Приморье: темпы строительства продолжают падать

Снижение темпов затронуло и села, и краевой центр
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В Приморском крае за счёт всех источников финансирования в январе-сентябре 2017 года сдано в эксплуатацию 3 452 квартиры общей площадью 244 тыс. м2 - что на 18% меньше, чем за 9 месяцев 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примстат. В краевом центре построено 57.2 тыс. м2  жилья, на 39% меньше соответствующего периода прошлого года.

В общем вводе жилья 48% (117.4 тыс. м2) составляют жилые дома, введённые индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением по сравнению с прошлым годом снизился на 14%.

В сельской местности сдано 55.6 тыс. мжилья (23% введённого жилья по краю), на 3% больше, чем в январе-сентябре 2016 года. Из него 76% жилья введено индивидуальными застройщиками.

Ввод жилья осуществлён во всех городах и районах края (кроме Дальнереченского и Кировского). Рост ввода жилья отмечен в Ольгинском, Пожарском, Шкотовском, Пограничном, Надеждинском и Октябрьском районах, а также в городах: Дальнегорск, Большой Камень, Партизанск, Дальнереченск и Арсеньев. В остальных муниципальных образованиях края ввод жилья сни­зился по сравнению с январём-сентябрем прошлого года.

Из общей площади введённых домов на Уссурийск приходится 24% жилья, Владивосток – 23, Надеждинский район – 11, Артем – 13 и Находку – 7%.

Средняя площадь одной квартиры, введенной в январе-сентябре 2017 года, составила по краю 70.7 м2 (в том числе построенной организациями – 49.1 м2, населением – 134.1 м2).

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