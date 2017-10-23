Сегодня владивостокцы почувствуют тепло в своих домах

Приморская генерация начала поставку тепла в дома краевой столицы

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 23 октября, Приморская генерация (филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания» Группы «РусГидро») в соответствии с постановлением администрации Владивостокского городского округа начинает отопительный сезон в краевом центре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Энергообъекты, обеспечивающие выработку тепла, переведены на зимний режим работы, идет плановое подключение потребителей и наращивание циркуляции теплоносителя.

Первыми тепло начнут получать детские сады и школы, учреждения здравоохранения. Отопление в дома горожан будет поступать постепенно, по мере подключения домов управляющими компаниями и ТСЖ.

Приморская генерация - основной поставщик тепла во Владивостоке – на 100% готов обеспечить бесперебойное теплоснабжение своих потребителей на протяжении всего осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.

Для этого в ходе подготовки к ОЗП энергетики выполнили плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования на Владивостокских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1, объединенной котельной «Северная», Центральной пароводяной бойлерной.

Проведены гидравлические испытания магистральных тепловых сетей, в ходе которых во Владивостоке было выявлено и устранено 224 повреждения. На сегодняшний день все работы на трубопроводах завершены, отключения потребителей от горячего водоснабжения по линии Приморской генерации отсутствуют.

Также энергокомпанией произведена плановая перекладка (замена) более 5689 метров изношенных участков тепловых сетей. Новые коммуникации появились на Народном проспекте, улицах Нижнепортовая, Калинина, Жигура, Новоивановская, Киевская, Посьетская, Вязовая.