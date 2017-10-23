Владивостокский бизнесмен заплатил штраф за нарушение закона

На товар в одном из ТЦ города отсутствовала документация

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Прокуратура Первореченского района Владивостока в одном из торговых центров приморской столицы выявила нарушения в деятельности одного из предпринимателей: директором торгового бутика организована продажа одежды женской с нарушением требований ФЗ «О защите прав потребителей», а также Правил продажи отдельных видов товаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Так, на маркировке товара отсутствовала обязательная информация для потребителей, в том числе товарно-сопроводительная документация (содержащая сведения по каждому наименованию товара об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству о техническом регулировании). Предприниматель оштрафован на 20 тысяч рублей.