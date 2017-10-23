Во Владивостоке состоится награждение победителей конкурса «Доступная среда»

Церемония награждения победителей и призёров пройдёт 25 октября

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке подвели итоги общегородского смотра-конкурса «Доступная среда», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Торжественная церемония награждения победителей и призёров состоится в предстоящую среду, 25 октября, в здании административно-территориального управления Первореченского района администрации города (ул. Ильичева, 15, 3 этаж, каб. 39 «а»).

Напомним, что смотр-конкурс дворов в приморской столице проводился третий год подряд в рамках реализации программы «Доступная среда». В конкурсе традиционно приняли участие управляющие компании и ТСЖ, которые позаботились о создании комфортных условий для всех категорий граждан как в самим многоквартирных домах, так и на придомовых территориях.

Лучшим был назван дом № 13 на улице Нейбута (ООО «УК 71-го микрорайона»). ТСЖ «Дворик» с домом на улице Кутузова, 8 завоевал второе место, третьим стал дом на улице Толстого, 30 (ТСЖ «Толстого, 30»).

Победитель конкурса получит в качестве награды спортивно-игровой комплекс, серебряного призёра ждёт игровой качельный комплекс с горкой, а бронзового – парковый диван.

Церемония награждения победителей и призёров пройдёт 25 октября. Начало в 12 часов.